سليم عون: اعتادوا على غياب رئيس للجمهورية

رأى النائب سليم عون أن “ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري هي مناسبة يُعنى بها جميع اللبنانيين”، معلناً أن “تكتل لبنان القوي سيعقد اجتماعاً اليوم”، متوقّعاً أن “يتمّ التعامل مع المناسبة كما جرت العادة في السنوات السابقة، أي سيكون لأعضاء التكتل حريّة التعبير كل على طريقته، إن بلقاء أو اتصال”.

وعلّق على ما تقوم به الحكومة ورئيسها، فاعتبر عون في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أن “ما حصل هو تجاوز لجميع الخطوط الحمر، إذ هناك خرق للدستور لا عذر له”، مشيراً إلى أن “هناك تمادياً حتى في تجاوز صلاحيّات وزير، بحيث اعتادوا على غياب رئيس للجمهورية وأخذوا صلاحياته”.

وأكد “عدم إمكان صدور مرسوم يتعلّق بوزارة من دون توقيع وزيرها”، لافتاً إلى أنه “جرى تجاوز هذا الموضوع على الرغم من اعتراض التيار الوطني الحر وعدد من رجال الدين”، معتبراً أنه “من المنطق أن يطعن وزير الدفاع بقرار تعيين رئيس للأركان”.

وعن ملف رئاسة الجمهورية، أوضح أن “كل الأفرقاء المسيحيين تقاطعوا على اسم مرشح، بغض النظر عن الشكل إذا كان جدياً أم لا، إلّا أنّه قد حصل مجهود ومبادرة لكن تمّ الردّ عليها بعدم التعاطي بجدية أو حتى الالتقاء حول مرشح آخر”.