سليم عون: الرئيس يعد الأيام والساعات

توقّع النائب سليم عون حصول فراغ رئاسي بسبب “التشرذم الحاصل في المجلس النيابي والذي أضاع احتمال حصول الاستحقاق لأن الجميع يهدد بتعطيل جلسة الانتخاب في حال لم يكن الرئيس يناسبهم”.

وحذّر في حديث إلى “صوت كل لبنان”، من “فوضى دستورية ستحصل في حال غادر رئيس الجمهورية ميشال عون أو لم يغادر قصر بعبدا إذا لم تتشكل حكومة كاملة الصلاحيات”، لأن حكومة تصريف الاعمال لا يمكنها، وفق عون، تسلم مهام الرئيس، وتوجه الى معرقلي عملية التأليف بالسؤال: “الى اين تريدون أخذ البلاد؟”.

وشدد عون على أن “الرئيس أقسم اليمين للحفاظ على الدستور وهو يعد الأيام والساعات للخروج من القصر، كما وأنه غير متمسّك بالبقاء”، مشيراً الى ان الحل يكمن بتشكيل حكومة جديدة.

وعن كلام الرئيس عون الأخير بأنه سيخرج من القصر إذا كان كل شيء طبيعياً، أوضح أن احداً لا يمكنه توقع الظروف في الحادي والثلاثين من تشرين الأول، وقال في يومها ووفق الظروف سيتخذ القرار.