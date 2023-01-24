الثلاثاء 2 رجب 1444 ﻫ - 24 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سليم عون: العلاقة بين التيار "الوطني الحر" و"حزب الله" يجب أن تعود الى سابق عهدها

منذ 7 دقائق
سليم عون

سليم عون

A A A
طباعة المقال

رفض النائب سليم عون وصف العلاقة بين التيار “الوطني الحر” و”حزب الله” بـ “وقف إطلاق النار”، معتبرا أن “جلسة الساعتين ونصف الساعة التي عقدت بين الفريقين لا توصل إلى صلح بعد كل ما حصل، لكن الإيجابي في الأمر هو أن عودة التواصل أوقفت تدهور العلاقة”.

وبالنسبة إلى شكل التواصل بين الفريقين في المرحلة المقبلة، قال، في حديث إلى “صوت كل لبنان”: “إن العلاقة يجب أن تعود طبيعية وإلى سابق عهدها من خلال التواصل اليومي أو عند الاستحقاقات”.

وأكد عون أن “المشكلة ليست في تفاهم مار مخايل، بل المشكلة تكمن في التطبيق والممارسة بالإضافة إلى السببين المباشرين: الاستحقاق الرئاسي والاجتماعات الحكومية”، لافتا إلى أن “هذين الموضوعين ما زالا قائمين ومطروحين للحل ما يعني أننا ما زلنا في خضم المشكلة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    العتمة في لبنان
    متى تتحسّن التغذية الكهربائيّة؟
    الصحافي سمير سكاف
    سمير سكاف لـ"صوت بيروت انترناشونال": البيطار مكمل.. والانفجار الاجتماعي على الابواب!
    المحقق العدلي طارق البيطار
    البيطار يوجه اتهامات للواءين وقائد سابق للجيش بشأن انفجار مرفأ بيروت

    الأكثر قراءة

    بالفيديو: مستشفى المقاصد يغلق أبوابه... والسبب؟
    مشهد من الفيديو الترويجي
    مقطع مرعب.. سيّدة ترى زوجها المتوفّى في فيديو ترويجيّ لأحد المطاعم
    السيارة التي اقتحمت منزل العائلة اللبنانية
    فيديو مروع.. عائلة لبنانية في السويد تنجو من الموت بأعجوبة!