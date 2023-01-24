سليم عون: العلاقة بين التيار "الوطني الحر" و"حزب الله" يجب أن تعود الى سابق عهدها

رفض النائب سليم عون وصف العلاقة بين التيار “الوطني الحر” و”حزب الله” بـ “وقف إطلاق النار”، معتبرا أن “جلسة الساعتين ونصف الساعة التي عقدت بين الفريقين لا توصل إلى صلح بعد كل ما حصل، لكن الإيجابي في الأمر هو أن عودة التواصل أوقفت تدهور العلاقة”.

وبالنسبة إلى شكل التواصل بين الفريقين في المرحلة المقبلة، قال، في حديث إلى “صوت كل لبنان”: “إن العلاقة يجب أن تعود طبيعية وإلى سابق عهدها من خلال التواصل اليومي أو عند الاستحقاقات”.

وأكد عون أن “المشكلة ليست في تفاهم مار مخايل، بل المشكلة تكمن في التطبيق والممارسة بالإضافة إلى السببين المباشرين: الاستحقاق الرئاسي والاجتماعات الحكومية”، لافتا إلى أن “هذين الموضوعين ما زالا قائمين ومطروحين للحل ما يعني أننا ما زلنا في خضم المشكلة”.