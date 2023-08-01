سليم عون: لنحقق أمرا إصلاحيا للبلد وإذا كان المطلوب تضحيات فنحن أول من سيقدمها

أعلن عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم عون أن “التكتل سيجتمع اليوم لمناقشة موضوع المشاركة في أي جلسة تشريعية، ولو لم يخرج بقرار نهائي لأن الحكومة لم تجتمع بعد ولم يرسل أي مشروع قانون”، معتبرا، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أن “الحكومة الحالية غير شرعية وغير دستورية”.

وعن طلب تشريع الاقتراض، اعتبر عون أن “هذا الأمر يترك للمعالجة لاحقا، إذا رأينا أن هناك ضرورة لذلك وإذا طرح كاقتراح قانون من كتل نيابية ولم يطرح من الحكومة”، وقال: “بهذه الطريقة تعاملنا مع قوانين أخرى في السابق وهذا الموقف لن نتخلى عنه طالما هناك مخرج آخر”.

وردا على سؤال عن التخلي عن الموقف الرافض للمرشح سليمان فرنجيه مقابل الحصول على الصندوق الإئتماني واللامركزية المالية الموسعة، سأل: “هل المركزية والصندوق الإئتماني هما فقط للتيار الوطني الحر؟.”

وبشأن كيفية إقناع جمهور “التيار الوطني الحر” تارة بالمرشح جهاد أزعور، وطورا بالمرشح سليمان فرنجيه، قال: “نحاول الخروج من الجدار المسدود والأمر الجيد هو الكوة التي فتحها رئيس التيار النائب جبران باسيل. فلنحقق أمرا إصلاحيا للبلد وإذا كان المطلوب تنازلات وتضحيات فنحن أول من سيقدمها”.