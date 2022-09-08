سليم: مبروك للعسكريين

غرد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم عبر حسابه على “تويتر”: “مبروك للعسكريين إكتمال الخطوات الإدارية للمباشرة بدفع بدل النقل الشهري، وأعاهدكم الإستمرار في العمل لتحقيق المزيد من الحقوق التي تستحقونها لتخفيف معاناتكم”.

وكان أعلن سليم أن بدل النقل، الذي كان مقررا للعسكريين ويبلغ مليونا ومئتي ألف ليرة في الشهر، قررت اللجنة الوزارية برئاسة دولة الرئيس أن يصبح مليونا وثمانمائة الف ليرة شهريا. وبالنسبة إلى الرواتب، كنا نعطي مساعدة اجتماعية تضاف إليها للتخفيف من حاجة العسكريين فى كل الأسلاك، ويجري درسها بشكل سريع. وفي وقت قريب جدا، قد يكون غدا، ستعلن اللجنة ما هو القرار وكم ستكون الزيادة، ومضاعفة الرواتب كمساعدة اجتماعية للتخفيف من معاناة العسكريين في الخدمة والتقاعد في كل الأسلاك”.

ورداً على سؤال عن المساعدة، قال: “هناك مساعدة كانت تعطى كراتب شهري، فهذا المبلغ سيضاف، ولكن لم يقرر بعد كيف، وإن شاء الله تتمكن اللجنة منأن تقرر غدا كم ستعطي العسكريين للتخفيف من معاناتهم”.