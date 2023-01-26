سليم يشيد بالتنسيق الوثيق بين "اليونيفيل" والجيش للحفاظ على الهدوء

أكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم “أهمية الدور الذي تقوم به قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان “اليونيفيل” لحفظ الاستقرار والهدوء في جنوب لبنان”، لافتاً إلى “علاقة التعاون القائمة مع الجيش اللبناني والمستمرة في المجالات كافة لحفظ هذا الاستقرار”.

وجدد الوزير سليم خلال استقباله وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام في الامم المتحدة جان بيير لاكروا ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو والوفد المرافق، “التزام لبنان بكل قرارات الشرعية الدولية خصوصا قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته”.

وإذ أسف الوزير سليم “للحادثة الأليمة التي أودت بحياة أحد جنود الوحدة الإيرلندية العاملة في إطار قوات اليونيفيل”، أكد أن “التحقيقات مستمرة في هذه القضية وأن الجاني هو قيد التوقيف”.

لاكروا أشاد “بالتنسيق الوثيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني من أجل الحفاظ على الهدوء والاستقرار في منطقة عمليات اليونيفيل”، مشيراً إلى “الجهود المستمرة على مستوى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتأمين استمرار الدعم الدولي للجيش”.

ولفت لاكروا الى ان” حادثة العاقبية قد شكلت صدمة للجميع ويجب العمل على تأمين كل ما يخفف التوتر في الجنوب”، مشدداً على” أهمية توصل التحقيق الى النتائج المرجوة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته في الحادثة”. ونوّه لاكروا “بالاجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية على كل المستويات”.

وزير الدفاع تناول مع وزير الإعلام زياد المكاري الأوضاع العامة في البلاد.

الوزير سليم اطلع من سفير جمهورية تشيكيا في لبنان جيري دوليزيل على الزيارة التي ستقوم بها وزيرة الدفاع التشيكية في 16 و17 آذار المقبل. وجرى خلال اللقاء التطرق الى التعاون بين لبنان وتشيكيا في المجال العسكري اضافة الى المساعدات التي قدمتها للبنان في مجالات عديدة. واكد السفير دوليزيل ” مواصلة العمل لتقوية العلاقات بين البلدين وتوفير المزيد من الدعم خصوصا في الظروف التي يمر فيها لبنان”.

والتقى وزير الدفاع قنصل أوغندا محمد خضر حسين.