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"سلّة متكاملة" في لقاء باريس!

منذ ساعة واحدة
علم لبنان في العاصمة الفرنسية باريس

علم لبنان في العاصمة الفرنسية باريس

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لا تزال الأزمة السياسية تراوح مكانها، حيث أعربت مصادر متابعة للقاء باريس الذي عقد بين مستشار الرئاسة الفرنسية باتريك دوريل ومستشار الديوان الملكي السعودي نزار العلولا والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري، لجريدة “الأنباء” الالكترونية، أنّ المجتمعين لم يدخلوا في الأسماء أو في تزكية أحد من المرشحين المعلنين، بل إنَّ نقاشاتهم تركزت على تحييد لبنان عن صراعات المنطقة.

كما تمّ الاتفاق على سلة متكاملة تبدأ باختيار رئيس جمهورية لا ينتمي لأي جهة سياسية، ويحظى بثقة معظم القوى ويكون مقبول عربياً ودولياً، يعيد الثقة بلبنان ويملك رؤية اقتصادية تساعده على إنقاذ الوضع الاقتصادي المنهار.

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