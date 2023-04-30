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سمكة قرش تثير الذعر في بحر لبنان.. ووزارة الزراعة توضح

منذ 4 دقائق
وزارة الزراعة

وزارة الزراعة

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صدر عن وزارة الزراعة، بيانٌ جاء فيه:

“يتم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي صور لسمكة قرش، ويهمنا أن نذكر بأهمية هذه الأسماك للبيئة البحرية كون المعلومات العلمية تؤكد إلى أن بعض أنواع أسماك القرش ليس طارئا على بحر لبنان، فهي متواجدة في المتوسط وفي الجزء الشرقي منه منذ آلاف السنين”.

وأضاف البيان, “المعلوم أن لبنان يتمتع بتنوع بيولوجي يميزه عن سائر دول البحر الأبيض المتوسط”.

وأوضح, “أن هذه الأسماك غير عدوانية ولبنان من الدول الملتزمة بحمايتها، لذلك نتمنى من جميع الصيادين ورواد البحر، أولا عدم الهلع من هذه الأسماك، وثانيا المساعدة في حمايتها لأنها تقترب في مثل هذه الأحوال المناخية من الشواطئ كونها تكون دافئة أكثر”.

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