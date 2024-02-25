سمير جعجع: مستعدون للبحث في خيار المرشح الثالث.. ولكن بشرط!

استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في المقر العام في معراب، السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا بحضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد.

تناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وكان تأكيد على أهمية حل الدولتين لوقف الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

ولفت جعجع إلى “محاذير توريط لبنان في حرب غزة”، موضحاً أن “الحل يكمن في تطبيق القرار 1701 وانسحاب حزب الله من المنطقة الحدودية، ليتسلم الجيش اللبناني بالتعاون مع القوة الدولية أمنها وحمايتها بالكامل، كونه القوة الشرعية الوحيدة التي تمثل الدولة اللبنانية”. وأشار إلى أن “محور الممانعة ما زال يعطل الاستحقاق الرئاسي”.

وأكد للسفير البابوي أن “أزعور تقدم بوضوح على مرشح حزب الله في الجلسة الأخيرة، ولو لم يعطل حزب الله وحلفاؤه الجلسة بإطاحة النصاب، لكنا وصلنا إلى انتخاب رئيس الجمهورية”، لافتا الى أن “الفريق السيادي مستعد للبحث في خيار مرشح ثالث، شرط أن يكون شخصية جدية ومستقلة ويستطيع أن يكون رئيسا فعليا وليس مجرد صورة، لكن حزب الله لا يريد حتى هذا الخيار، وما زال متمسكا بمرشحه، ما يعني أنه يصرُّ على التعطيل إلا اذا كان رئيس الجمهورية المقبل من صلب خطه، وهو ما لا يمكن التسليم به”.

وخلال اللقاء، قدم السفير البابوي لرئيس حزب “القوات” هدية هي عبارة عن ميدالية خاصة بالرحمة الإلهية أصدرها البابا فرنسيس وتحمل شعار الكرسي الرسولي.