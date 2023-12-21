سنتعامل بالمثل.. حزب الله يقصف كريات شمونة بصواريخ كاتيوشا

أعلن حزب الله أنه قصف مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية بصواريخ كاتيوشا، مؤكدا أنه لن يسمح “باستباحة قرانا والمس بالمدنيين”.

ووفقاً لما جاء في بيان الحزب، “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏إمعان العدو الاسرائيلي باستهداف القرى والمنازل المدنية قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:15 من صباح ‏الخميس 21-12-2023، بقصف مستعمرة كريات شمونة (بلدة الخالصة اللبنانية المحتلة) بصلية صواريخ كاتيوشا، وتؤكد مجدداً انها لن تتهاون اطلاقا بالمس بالمدنيين ولن تسمح ‏باستباحة قرانا وبلداتنا‏”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت سقوط 5 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه كريات شمونة في الجليل الأعلى.

إضافة لذلك، أعلن حزب الله أنه ورداً على ‏قيام ‏العدو بإحراق حرج الراهب قام مقاتلو الحزب برماية صواريخ حارقة على أحراج برانيت.

وأضاف “لن نتهاون في الدفاع عن القرى والبلدات اللبنانية وسنتعامل بالمثل مع اعتداءات الاحتلال”.