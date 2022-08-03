"سنعارضه بكل قوة".. جعجع: وصول رئيس من 8 آذار يعني خرابًا كليًا للبنان

جدّد رئيس حزب القوات اللبنانية “سمير جعجع” “الدعوة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية من خلال مذكرة أعدها نواب تكتل الجمهورية القوية، وسترفع إلى المجلس العالمي لحقوق الإنسان التابع للامم المتحدة”، آملا في “الوصول إلى الهدف المنشود وكشف الحقيقة”.

وقال: “كما يبدو، إن الدول التي عارضت في البداية الموضوع، باتت أقل معارضة ووعدنا بأن نشهد تقدمًا في نهاية أيلول وبداية تشرين، ولكن في حال لم يتحقق ذلك، فسننتظر مناسبة جديدة لإعادة طرحه باعتبار أننا لن نستسلم وكل شهداء المرفأ في بالنا دائما، لا سيما شهداء فوج إطفاء بيروت، ومن بينهم الشهيد رالف ملاحي الذي سبق وتعرفت عليه، فلنتحل بالقوة والنعمة لكشف حقيقة هذه الجريمة”.

وإذ شدد على أن “الانتخابات الرئاسية ليست حدثًا معزولا في الزمان والمكان، بل تتعلق باوضاع البلاد وكل ظرف له حكمه”، قال جعجع: “نعيش أزمة كبيرة جدا صنفت في بداياتها بأنها ثالث أكبر أزمة يعيشها مجتمع في المئة سنة الأخيرة. ومنذ سنة ونصف سنة، باتت ثاني أكبر أزمة، فيما اليوم أعتقد أنها الأزمة الأكبر. وبالتالي، تصوروا حجمها”.

وأضاف: “علينا وضع اليد على مكمن الخلل، باعتبار أننا لا نريد ملء سدة الرئاسة بمجرد إيصال رئيس جديد “يعمل شو مكان”، بل نحتاج إلى رئيس يعالج مكمن الخلل، بغية إخراجنا من الازمة، وهذه المسؤولية تعد أمانة ممن انتخبنا. لذلك، هدفنا أن نسعى ونناضل لإخراج الشعب اللبناني من آتون هذه الأزمة، لا الاكتفاء بالتصاريح في مجلس النواب كأن دورنا يقتصر على ذلك”.

في هذا الاطار، شدد جعجع على ضرورة “عدم خيانة أنفسنا والناس الذين منحونا ثقتهم في الإنتخابات النيابية بعدما اصبحت الأمور واضحة بأن وصول اي رئيس من “8 آذار” يعني خرابًا كليا للبنان، الامر الذي لن نسمح به”، لافتًا الى أنه “لو كان من الممكن أن ينقذ رئيس من فريق “8 آذار” البلد لما كان لدينا أي مانع في وصوله، إلا أن رئيسا مماثلا سيضعنا تحت “سابع أرض وجهنم”، ولأن “الساكت عن الشر شيطان أخرس” سنعارض بكل ما أوتينا من قوة و”قوات” وصول أي رئيس من هذا الفريق، لاننا جمهوريون وكل ما نقوم به هو من ضمن القوانين المرعية الإجراء في لبنان”.