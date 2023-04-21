سوسان للمسؤولين: لماذا لا تملكون الجرأة الفعليّة لانتخاب رئيس؟

دعا مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، الذي أمّ المصلّين في جامع الحاج بهاء الدين الحريري، ممثلي الشعب إلى “حزم أمرهم باختيار الأصلح رئاسة وحكومة”، معتبرًا أنّ “الطبقة السياسيّة الفاسدة حوّلت لبنان بكل مرافقه إلى دولة فاشلة”.

وقال: “إنّ الطبقة السياسية الفاسدة والفاشلة التي حكمت البلاد وارتكبت الكثير من الموبقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية حوّلت لبنان بكل مرافقه إلى دولة فاشلة تعاني الجوع والفقر والقهر والحرمان الذي لا يميز بين المذاهب والطوائف والمناطق، تجمعنا بكل أطيافنا المعاناة وتوحدنا الإرادة الوطنية الصادقة لتغيير ما نحن فيه من شقاء ومرارة وبؤس، حتى أصبح لبنان قبل أفغانستان في الفقر والعوز، وعجز اللبناني عن تأمين أبسط مستلزمات الحياة الكريمة لأنكم أيها الساسة بددتم أموال الناس ومدخراتهم، وأسرفتم في الفساد وسوء الإدارة، حتى عمت المجاعة بين اللبنانيين وبدأ خيرة شباب لبنان ومن كل الطوائف والمذاهب بالهجرة القاتلة والهروب من جحيم أرض الوطن التي أصبحت نهبا للسارقين والفاسدين وقطّاع الطرق، حتى غدا اللبناني غير آمن على نفسه وابنائه وسيارته وتجارته ومصدر رزقه. ومن المضحك المبكي أننا نسمع الساسة وممثلي الشعب يحذرون من الانحدار الرهيب واللحظة الخطيرة التي يرتطم فيها البلد بقعر جهنم ومن ثم يدخل لبنان في أزمات لا نهاية لها”.

وسأل: “أيها الساسة ممثلو الشعب، لماذا لا تملكون الجرأة الفعلية لانتخاب رئيس وطني وشفاف وفق اتفاق الطائف وتشكيل حكومة وطنية توقف الانهيار وتنطلق نحو حقبة جديدة من النهوض في كل المجالات؟ أنتم تمثلون الشعب. كونوا على مستوى المسؤولية الوطنية واحزموا امركم وانتخبوا رئيسا يكون الأصلح والأفضل لتطهير بلدنا من الفساد والمفسدين، والإدارة من الفشل والشلل والقضاء من التمزق والمستشفيات من التعطيل. كونوا رجالا أصحاب ضمير حي، ماذا تنتظرون؟ هل إشارة من شرق او غرب؟ تحملوا مسؤوليتكم الوطنية التي أولاكم إياها الشعب اللبناني، وانطلقوا واثقين بالله تعالى الى تحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية باختيار الأصلح رئاسة وحكومة لهذا الوطن الحر المستقل”.

وحيا “المرابطين في القدس والأقصى من صيدا المجاهدة، مدينة الصمود والوحدة الوطنية، مستنكرًا “اقتحام قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى والحرم القدسي وتدنيسه، والإجرام الإرهابي العنصري الذي يمارسه قطعان المستوطنين بدعم من العدو الصهيوني النازي على المسجد الأقصى من اقتحام له اثناء صلاة التراويح واعتداءاتهم على المعتكفين المرابطين داخله والذي تخطى كل أنواع الجرائم والاضطهاد الديني والإنساني والأخلاقي”.