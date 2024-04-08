الأثنين 29 رمضان 1445 ﻫ - 8 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"سيدة الجبل": حزب الله وضع لبنان على السندان تحت "مطرقتين عدوّتين"

منذ 34 دقيقة
لقاء سيدة الجبل

لقاء سيدة الجبل- ارشيفية

A A A
طباعة المقال

أمل “لقاء سيدة الجبل” في اجتماعه الاسبوعي الذي عقده في مقر الاشرفيه، حضوريا والكترونيا، “في أن تنتهي قضية خطف منسّق حزب “القوات اللبنانية” في جبيل باسكال سليمان على خير في أقرب وقت ويعود إلى عائلته ورفاقه بالسلامة”.

وأشار المجتمعون في بيان إلى ان “اللقاء” “يصرّ على أن توضّح الأجهزة الأمنية كل تفاصيل هذه الحادثة المُستنكرة وخلفياتها وأن تضع خطة تدعمها كل مؤسسات الدولة، للقضاء على العصابات ومظاهرالفلتان الأمني، ويحذّر في الوقت نفسه من أجواء تحريض يدفع ثمنها أبرياء أياً كانوا”.

وأكد “اللقاء” في هذا السياق أن الدولة هي الضامن لأمن اللبنانيين ولا بديل من الدولة والقانون إلا الدولة والقانون”.

وأضاف البيان: “منذ أن أُنشِئت إسرائيل كان لبنان الديموقراطي بصيغته الفريدة في المنطقة منافساً لها إقليمياً وعالمياً، لكنها لم تتمكن من الاستئثار بدوره إلا بعد إجهاز الاحتلال الإيراني على مقومات الدولة.

لقد تمكن “حزب الله”، المؤَسَّس والمُمَوّل من إيران، من وضع لبنان على السندان تحت مطرقتين عدوّتين: مطرقة إسرائيلية وأخرى إيرانية”.

وختم: “لا يمكن للبنان استعادة مقوّماته على الأقل، ولاحقاً دوره، وسط الحَوَل السياسي الذي تُعانيه القوى السياسية اللبنانية، التي لا تعترف بوقوعه تحت احتلال إيراني يُصادِر قراراته السيادية ويُعطِّل مؤسساته الدستورية. ولا تستطيع هذه القوى متابعة العمل السياسي في الداخل كأن لا حرباً قائمة مع إسرائيل، بالرغم من إرادة غالبية اللبنانيين، تُديرها طهران بواسطة ميليشاتها اللبنانية بالهُويّة وغير اللبنانية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان
    دريان في رسالة الفطر: حرب غزة مأساة العصر وجريمته الكبرى التي تقطّع القلوب
    وزير الخارجية عبد الله بو حبيب
    بو حبيب يصل إلى أثينا.. وهذا أبرز ما سيتم التباحث فيه
    رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي
    ميقاتي يستقبل رئيس قبرص.. وأزمة النازحين السوريين على طاولة المباحثات

    الأكثر قراءة

    باسكال سليمان
    دافع العملية "مالي وليس سياسي".. الكشف عن أولى نتائج التحقيقات بشأن قضية "باسكال"
    غارة إسرائيلية على السلطانية جنوب لبنان
    فيديو.. إسرائيل تغتال قيادي كبير بكتيبة الرضوان في السلطانية جنوب لبنان
    زيادة الوزن- تعبيرية
    ملعقة واحدة تخفض الوزن والسكر والكوليسترول والدهون.. ما هو هذا المشروب؟