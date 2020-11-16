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“سيدة الجبل”: خلاص لبنان في استقالة رئيسه

16 - نوفمبر - 2020
لقاء سيدة الجبل

لقاء سيدة الجبل-ارشيفية

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رأى “لقاء سيدة الجبل” في اجتماعه الدوري، ان “في لحظة دولية وإقليمية حرجة يُعاد فيها ترتيب الأوراق من الجميع لمحاورة الإدارة الأميركية يمضي لبنان في خروجه من النظام العالمي ويتمثّل ذلك بانهيار القطاعات المصرفية والصحية والتربوية، وهذا ما قاله البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمس، وهذا ما يؤكد عليه اللقاء اليوم”.

ودعا في بيان، “الجميع للعودة الى لبنان بشروط الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وقرارات الشرعية الدولية. فلا التفاوض على محاصصة طائفية، ولا إسترضاء شخصيات لحقت بها عقوبات أميركية هي من الشروط الوطنية، فخلاص لبنان يكون في استقالة رئيس الجمهورية كخطوة أولى لسلطة بديلة بكل مؤسساتها الدستورية”.

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