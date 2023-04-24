"سيدة الجبل": لبناء معارضة قادرة على منع "حزب الله" من فرض إرادته

عقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الدوري إلكترونيًا، ودعا في بيان “جميع القوى المعارضة لحزب الله داخل البرلمان وخارجه إلى الالتقاء والمساهمة في خلق نصاب سياسي يطالب برفع الإحتلال الإيراني عن لبنان، ويتمسك بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني وقرارات الشرعيتين العربية والدولية، وليتم الإتفاق على إسم واحد مشترك ولو ظل الإختلاف قائمًا على أخرى.”

وقال إنّ “تجربة البريستول في مواجهة الاحتلال السوري لا تزال في ذاكرتنا، حينها لم يكن الاتفاق بين الأفرقاء على كل شيء. فالهدف التواصل لبناء معارضة وطنية تعيد إنتاج توازن سياسي يمنع حزب الله من فرض إرادته على سائر اللبنانيين”.