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“سيدة الجبل” يجدّد دعوته إلى مقاومة سيادية لبنانية لرفع الإحتلال الإيراني

منذ ساعة واحدة
لقاء سيدة الجبل

لقاء سيدة الجبل-ارشيفية

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أكد “لقاء سيدة الجبل” في اجتماعه الدوري إلكترونياً “ان حزباً مذهبياً سلّم قراره الى إيران، يحكم لبنان اليوم، متجاوزاً الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وقرارات الشرعية الدولية، يعاونه سلطةٌ سياسية موالية تعلن ولاءها له بدلاً من ولائها للبنان، وتتساهل معه أحزابٌ سياسية تضع أولوياتها في تدابير تتعلّق بالفساد وسوء الإدارة أو بحلول إنتخابية وغيرها بدلاً من مواجهة سلاحه.

ولفت في بيان الى “إن صمت رئيس الجمهورية أمام واقع الإحتلال ومعه رئيس الحكومة وكل القيادة السياسية اللبنانية يلامس الخيانة الوطنية لذا يجدّد لقاء سيدة الجبل دعوته إلى تشكيل مقاومة سيادية لبنانية لرفع الإحتلال الإيراني وتكمن الخطوة الأولى بإسقاط كل السلطة بدءاً من رئيس الجمهورية”.

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