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سيعلن عنها لاحقاً.. حزب الله يستهدف بالمسيّرات نقاط عسكرية حساسة بتل أبيب

19 - نوفمبر - 2024
حزب الله يستهدف بالمسيّرات نقاط عسكرية حساسة بتل أبيب

حزب الله يستهدف بالمسيّرات نقاط عسكرية حساسة بتل أبيب

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أعلن حزب الله، يوم الاثنين، أنه استهدف بالمسيّرات نقاط عسكرية حساسة في تل أبيب، مشيراً الى أنه سيعلن عنها لاحقا.

وأصدر الحزب بياناً جاء فيه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء لبيك ‏يا نصر الله، شنَّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 06:25 من مساء اليوم الإثنين 18-11-2024، هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة النوعيّة على نقاط عسكريّة حساسة – سيتم الإعلان عنها لاحقًا – في مدينة تل أبيب”.

كما أعلن أيضا، أنه استهدف بعملية “مركّبة” قاعدة تل حاييم والتي تتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي.

وجاء في بيان الحزب “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء لبيك ‏يا نصر الله، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، بعمليّة مركّبة، عند الساعة 08:45 من مساء اليوم الإثنين 18-11-2024 قاعدة تل حاييم (تتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية في جيش العدو الإسرائيلي)، تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 120 كلم، في مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة، وسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية، وأصابت أهدافها بدقّة”.

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