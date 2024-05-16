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سيناتور أميركي: بيروت ستدمر إذا قام حزب الله بهجوم واسع على اسرائيل

منذ 42 دقيقة
السيناتور ليندسي غراهام

السيناتور ليندسي غراهام

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حذر  السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أنه “في حال قام حزب الله بهجوم واسع على اسرائيل بيروت قد تُدمر، وهذه هي رسالة الإسرائيليين لحزب الله.

وأضاف: ” ما أريد أن تعرفه إيران إذا أطلقت العنان لحزب الله، فنحن قادمون إليها، أريد أن يعرف مصدر الشر أننا قادمون وسنرد. لذا فإن السبب الوحيد الذي أعتقد أن حزب الله لم يقم بهجوم واسع هو إنه يخشى أن ترد إسرائيل بقوة.”

وعلى صعيد الحرب في غزة، طالب غراهام إسرائيل بأن تفعل كل ما عليها فعله لإنهاء الحملة العسكرية.

واعتبر غراهام أن قادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية “فاسدون”، مشيرا إلى ضرورة بناء مستقبل أفضل للفلسطينيين في غزة.

وقال إن إسرائيل مستعدة للجلوس على طاولة الحوار لأجل مستقبل الفلسطينيين، مضيفا “يجب التخلص من حماس قبل التفكير باليوم التالي للحرب في غزة”.

كذلك قال إن حماس قد تعود بأشكال مختلفة إذا لم تنجز إسرائيل مهمتها في غزة.

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