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سُرقت سيارته وأُعيدت إليه من دون علمه

منذ 8 ساعات
عناصر من قوى الأمن

عناصر من قوى الأمن

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

“حوالى الساعة 6،30 من صباح تاريخ 07-03-2022، حاولت سيّارة نوع “كيا بيكانتو” تخطّي حاجز ضهر البيدر التابع لفصيلة شتورا في وحدة الدرك الإقليمي من دون التوقّف عند عنصر التوجيه، فعمل العناصر على وضع العوائق الحديديّة أمامها بغية إيقافها، وتمكنوا من ضبط المركبة الآلية وتوقيف السائق، ويدعى: ح. م. (مواليد عام 1994، سوري).

من خلال المتابعة، تبيّن أنّها قد سُرِقَت حديثًا من جل الديب، وصاحبها لم يَكُن على علم بسرقتها.

أعيدت السيارة إلى مالكها، وسلم الموقوف الى مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص”.

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