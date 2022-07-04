شؤون الضمان بين كركي وفقيه وصقر

التقى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في مكتبه ظهر الإثنين الواقع في 3 تموز، نائب رئيس الاتحاد العمّالي العام حسن فقيه، وأمينه العام نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي سعد الدين حميدي صقر، في حضور رئيس نقابة مستخدمي الصندوق حسن حوماني في زيارة تهنئة على تكريمه في تونس على ضوء إنجازاته التي حققها بصفته رئيس الجمعيّة العربيّة للضمان الاجتماعي لا سيما لناحية رفع مستوى الحماية الاجتماعية في دول العالم العربي.

وتداول المجتمعون، بحسب بيان صادر عن مديرية العلاقات العامة في صندوق الضمان، في مختلف قضايا الضمان لاسيّما تلك التي تعنى بموضوع زيادة التعرفات الدوائية والطبيّة والاستشتفائية، كذلك موضوع زيادة التقديمات الاجتماعية والعائلية والتي سبق أن رفع المدير العام بشأنه مشروع مرسوم الى مجلس الإدارة منذ أربعة أشهر، غير أن المجلس لم يبت بهذا الملف حتى اليوم، مع العلم أن العمّال هم في أمسّ الحاجة لأيّ زيادة من شأنها التخفيف من وطأة الضائقة المالية الخانقة التي طالت شرائح المجتمع اللبناني كافّة.

كما تطرّق المجتمعون الى المشاكل اللوجستية الحاصلة مؤخّراً والتي عطّلت سير هذا المرفق العام من نقص في تأمين مادة المازوت وغيرها كالأحبار والمطبوعات.

وفي هذا السياق، يتقدّم المجتمعون بالشكر الجزيل الى كل من ساهم في تأمين مادة المازوت بشكل استثنائي لتسيير أعمال الصندوق الاسبوع الماضي والاسبوع الحالي.

وأبدى نائب الرئيس والامين العام استياءهما على تقاعس مجلس الإدارة في البت في الملفات الساخنة واتخاذ القرارات اللازمة لاسيّما في ما يتعلّق بفتح الاعتمادات، مع الإشارة الى أن مجلس الإدارة سبق له أن فتح الاعتمادات 6 مرات منذ مطلع العام 2022.

وفي نهاية اللقاء طالب المجتمعان كركي بتأمين أجور مياومي طرابلس قبل حلول عيد الأضحى المبارك كما طالبا سعادته بإدراج المزارعين وصيادي الأسماك وعمّال البلديّات على سلم أولويات الصندوق من باب توسيع شمولية التغطية في الضمان الاجتماعي.