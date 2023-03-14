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شؤون تربويّة وصناعيّة على طاولة ميقاتي.. و"إقبالٌ كبير على الاستثمار"!

منذ 32 دقيقة
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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أعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان، بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أنّ البحث تناول “مشاريع استثمارية صناعية”، مشيرًا إلى أنّ هناك إقبالًا كبيرًا من شركات تودّ الاستثمار اليوم في المجال الصناعي”.

كما التقى ميقاتي مع وزير التربية عباس الحلبي على رأس وفد من الوزارة، حيث أشار الوزير إلى أننا “بحثنا في موضوعين: الأول موضوع البروتوكول الذي أعددناه نحن والأخوة العراقيون ويتعلق بموضوع المعاملات المتصلة بالطلبة العراقيين السابقين الذين يدرسون في لبنان، والمتراكمة منذ سنة ٢٠١٩ إلى الآن.

أما الموضوع الثاني فيتعلق بتسيير أمور تتصل بالأوضاع المالية للوزارة وتأمين الأموال اللازمة للدفع للهيئات التعليمية والإدارية والمدارس الرسمية في الوقت الذي أعلناه”.

كذلك بحث ميقاتي مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب في السرايا اليوم، في شؤون الوزارة.

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