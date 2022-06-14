شؤون شبابية ورياضية بين كلاس ونظيره التركي

التقى وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور جورج كلاس في ختام جولته في تركيا، نظيره التركي محرم كسب أوغلو، في حضور قنصل لبنان العام في اسطنبول مازن كبارة ونائب رئيس منتدى التعاون الاسلامي للشباب الدكتور محمد هزيمة.

وتباحث الطرفان في “شؤون شبابية ورياضية تهم البلدين الصديقين، وبالأخص وجه التشابه بين الحضارتين والرؤية الموحدة لمصلحة الشباب والإيمان بالدور المعول عليهم”.

كما وناقشا “العلاقات التاريخية بين البلدين والوزارتين، وسبل التعاون في المجالات الشبابية والرياضية، ووضع خارطة طريق للتعاون وتكريسها عبر العمل على مذكرة تعاون بين الوزارتين”.

ودعا الوزير اوغلو الوزير كلاس إلى المؤتمر والمهرجان الشبابي الذي سيقام في آب المقبل ، وبدوره دعا الوزير كلاس نظيره التركي “لزيارة لبنان وحضور النشاطات الشبابية التي يتم الإعداد لها”.

في الختام قدم الوزير أوغلو للوزير كلاس هدية رمزية “عربون محبة ووفاء”.