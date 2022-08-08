شارل جبور: إذا حصل فريق 8 آذار على الرئاسة تنتظرنا 6 سنوات كارثيّة

أشار رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جبور إلى أنّ حزب الله يستقتل من أجل أن يكون في السلطة لأنّه يعتبر أنّها تشكل غطاءً له، معتبراً أنّه عندما حكم فريق 8 آذار البلد وصلنا إلى الإنهيار.

وقال جبور لـmtv: “الأكثرية لم تعد مع حزب الله والمعارضة تعدّدية ومتنوّعة ويجب العمل على توحيدها إذ هناك مسؤولية تاريخية على الجميع اليوم في المجلس، ولذلك نمدّ يدنا لقوى التغيير”، لافتاً في ما يخصّ الاستحقاق الرئاسي إلى أنّه “مفصلي فإذا حصل فريق 8 آذار على الرئاسة تنتظرنا 6 سنوات كارثيّة وإذا أخذناها نحن نكون وضعنا البلد على طريق الإنقاذ”. وأضاف: “نراهن على أنّنا سنتمكّن من انتخاب الرئيس القادر على أن يُعيد إنتاج السلطة ويحدّ من تأثير الدويلة على الدولة ونحن أمام فرصة تاريخيّة اليوم”.

وختم قائلاً: “نتعامل مع مجموعة تريد القضاء علينا وعلى هويتنا، فالمشكلة في لبنان هي حزب الله وعلينا محاربته في منطق المؤسسات فهو يصفّي بعض حساباته عن طريق استغلال القضاء والقاضي عقيقي كان يجب أن يُنحّى”.