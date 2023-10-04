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شارل جبور: "حزب الله" يعطّل جلسات الانتخاب لأنّه خائف

منذ 38 دقيقة
شارل جبور

شارل جبور

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رأى رئيس جهاز التواصل والإعلام في القوات اللبنانية شارل جبور، أنّ الوساطة الفرنسية والوساطة القطرية اصطدمتا بحائط مسدود.

وقال جبور في حديث عبر الـ LBCI، إنّ “الموفد الفرنسي جان إيف لودريان أبلغنا أن المشكلة الأساسية التي واجهته أننا كمعارضة لدينا قابلية وموافقة على البحث في الخيار الثالث، على الرغم من اعتبارنا أن جهاد أزعور هو “الخيار الثالث”، فيما حركة “أمل” و”حزب الله” يرفضان البحث بمبدأ الخيار الثالث ويتمسكان بمرشحهما”.

وأشار جبور إلى أن الموفد القطري اصطدم بنفس الحائط الذي اصطدم به لودريان.

وقال: “أبلغنا الموفد الفرنسي والموفد القطري أنّه على الرغم من أنّ جهاد أزعور هو خيارنا الثالث كمعارضة، إلا أننا على أتمّ الاستعداد للبحث في الخيار الثالث، شرط أن يتراجع الرئيس نبيه بري والأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله عن موقفهما الرافض للخيار الثالث، وقبل أن يتراجعا فلن نبحث بالأسماء”.

واعتبر جبور أن “حزب الله” يعطّل لأنه خائف، لافتًا إلى أن “حزب الله والرئيس نبيه بري عطّلا جلسات انتخاب الرئيس الـ12، وهما يخافان من أن تؤدي الدورات المتتالية إلى إيصال رئيس للجمهورية”.

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