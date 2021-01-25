شاهدوا حواراً مرئياً مترجماً لـ بهاء الحريري مع الإعلامي فرانك كاين

أطل الشيخ بهاء الحريري ضمن برنامج “فرانكلي سبيكينغ” الذي يتعمق في رؤى بعض صانعي السياسة الرائدين في العالم وذلك مع الإعلامي فرانك كاين على قناة “عرب نيوز” السعودية الناطقة بالإنكليزية، حيث تحدث الحريري عن نظرته لما يدور في لبنان والمنطقة لاسيما دعم المملكة العربية السعودية للبنان، وعن دعم إيران لمنظمة ارهابية تسمى حزب الله، كذلك تحدث عن الأزمات التي تعصف بلبنان، ودوره في المشهد السياسي المليء بالتحديات في الشرق الأوسط.

المقابلة تمت ترجمتها الى العربية، لتصل الى كل اللبنانيين والراغبين في الاطلاع على ما قاله الشيخ بهاء من مواقف سيكون لها تأثيراً على الحياة السياسية اللبنانية وعلى مستقبل الشعب اللبناني الذي عانى وما يزال من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية تمر بها البلاد.