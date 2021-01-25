الأربعاء 4 صفر 1444 ﻫ - 31 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شاهدوا حواراً مرئياً مترجماً لـ بهاء الحريري مع الإعلامي فرانك كاين

25 - يناير - 2021
آخر تحديث: 26 - يناير - 2021 9:22 صباحًا
الشيخ بهاء الحريري

الشيخ بهاء الحريري

A A A
طباعة المقال

أطل الشيخ بهاء الحريري ضمن برنامج “فرانكلي سبيكينغ” الذي يتعمق في رؤى بعض صانعي السياسة الرائدين في العالم وذلك مع الإعلامي فرانك كاين على قناة “عرب نيوز” السعودية الناطقة بالإنكليزية، حيث تحدث الحريري عن نظرته لما يدور في لبنان والمنطقة لاسيما دعم المملكة العربية السعودية للبنان، وعن دعم إيران لمنظمة ارهابية تسمى حزب الله، كذلك تحدث عن الأزمات التي تعصف بلبنان، ودوره في المشهد السياسي المليء بالتحديات في الشرق الأوسط.

المقابلة تمت ترجمتها الى العربية، لتصل الى كل اللبنانيين والراغبين في الاطلاع على ما قاله الشيخ بهاء من مواقف سيكون لها تأثيراً على الحياة السياسية اللبنانية وعلى مستقبل الشعب اللبناني الذي عانى وما يزال من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية تمر بها البلاد.

    المزيد من أخبار لبنان

    الطقس
    طقس صيفي حار في اليومين المقبلين... والحرارة إلى انخفاض
    محمية أرز تنورين
    احتواء حريق محمية أرز تنورين... هل من أثر لأعمال مشبوهة؟
    حريق
    بالصورة: حريق كبير في جبل بكيفا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما
    مصرف لبنان
    مصرف لبنان نحو صفر صيرفة
    لبنان
    ساعات قليلة تفصل لبنان عن خلاص محتمل