شاهد.. هاشتاغ “نصر الله خرب البلد” يتصدر تويتر لبنان والعراق

حسن نصرالله
حسن نصرالله

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تصدر وسم (هاشتاغ) بعنوان #نصرالله_خرب_البلد على شبكة تويتر في لبنان والعراق، الثلاثاء، ورأى مغردون أن وجوده هو وحزب الله الذي يتزعمه والمدعوم من إيران، تسبب في دمار بلادهم.

ودعا العديد من المغردين إلى ضرورة قيام المجلس النيابي اللبناني بمهامه وإجراء مساءلة حول ملف تهريب الطحين والمحروقات من لبنان إلى سوريا.

واعتبر بعض المغردين أن بداية الإصلاح في البلاد تأتي من استعادة “بلد مسلوب الهوية سلمه نصر الله لإيران”، مشيرين إلى أن حزب الله إرهابي ويسيطر على كامل البلاد.

ورغم أن هذا الشأن يتعلق بلبنان، إلا أن الوسم تصدر الترند على تويتر العراق، حيث يعاني السكان من ذات المشكلة. إذ يتدخل حزب الله في بلدهم من خلال وسطائه الفاعلين من الميليشيات المسلحة التي تسعى لإحباط استقرار العراق، وتدين بالولاء لطهران.

ويرى مغردون لبنانيون أن معاناة الشعب تسببت بها مغامرات حزب غير مسؤول جر البلد إلى ويلات الحروب، وانتهى مؤخرا بتهريب طحين ومحروقات الشعب اللبناني إلى سوريا، ناهيك عن دوره في أزمة المغالاة بأسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

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