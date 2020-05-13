شاهد.. هاشتاغ “نصر الله خرب البلد” يتصدر تويتر لبنان والعراق

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

تصدر وسم (هاشتاغ) بعنوان #نصرالله_خرب_البلد على شبكة تويتر في لبنان والعراق، الثلاثاء، ورأى مغردون أن وجوده هو وحزب الله الذي يتزعمه والمدعوم من إيران، تسبب في دمار بلادهم.

ودعا العديد من المغردين إلى ضرورة قيام المجلس النيابي اللبناني بمهامه وإجراء مساءلة حول ملف تهريب الطحين والمحروقات من لبنان إلى سوريا.

واعتبر بعض المغردين أن بداية الإصلاح في البلاد تأتي من استعادة “بلد مسلوب الهوية سلمه نصر الله لإيران”، مشيرين إلى أن حزب الله إرهابي ويسيطر على كامل البلاد.

ورغم أن هذا الشأن يتعلق بلبنان، إلا أن الوسم تصدر الترند على تويتر العراق، حيث يعاني السكان من ذات المشكلة. إذ يتدخل حزب الله في بلدهم من خلال وسطائه الفاعلين من الميليشيات المسلحة التي تسعى لإحباط استقرار العراق، وتدين بالولاء لطهران.

ويرى مغردون لبنانيون أن معاناة الشعب تسببت بها مغامرات حزب غير مسؤول جر البلد إلى ويلات الحروب، وانتهى مؤخرا بتهريب طحين ومحروقات الشعب اللبناني إلى سوريا، ناهيك عن دوره في أزمة المغالاة بأسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

#نصرالله_خرب_البلد عادت قضية المعابر غير الشرعية في لبنان لصدارة المشهد بعد أن وسعت مليشيا حزب الله نشاطها ليشمل تهريب "المازوت والطحين" إلى سوريا رغم ما تعانيه البلاد من وضع اقتصادي متأزم. pic.twitter.com/247dsWaQEa — 🧚🏼‍♀️ ﮼مها (@ABER712) May 12, 2020

#نصرالله_خرب_البلد

تشهد محطات الوقود شحاً بالمشتقات النفطية، بسبب «تهريب مليوني لتر على الأقل من المادة المدعومة يومياً إلى سوريا عن طريق الهرمل والحدود البقاعية» حسبما ذكرت وكالة الأنباء «المركزية»، لافتةً إلى أن سعر صفيحة المازوت في لبنان 9100 ليرة (6 دولارات وفق السعر الرسمي) pic.twitter.com/S8mHYIgr6E — المدفعجية (@adham18198954) May 12, 2020

#نصرالله_خرب_البلد

المفروض اللبنانيين الشرفاء ينقلبون على الزنديق تاجر المخدرات المرتزق حسن نصرالله pic.twitter.com/fP7UFgtYIV — سعاد محمد (@s3aaad78) May 12, 2020

#نصرالله_خرب_البلد

العيب في رجال لبنان وحكومة لبنان كيف يسمحون لحزب ليس تابع لدولة لبنان بالتحكم في ادارتها pic.twitter.com/LQsmjiXkKV — أمـــل المهنــا (@amalalmhanaa9) May 12, 2020

#نصرالله_خرب_البلد ولفت إلى أن وفد الحزب "سيتوجه إلى المجلس النيابي لمساءلة الحكومة حول ملف التهريب"، مطالباً مجلس الوزراء بـ"وضع ملف تهريب الطحين والمازوت إلى سوريا على جدول أعمال الجلسة، ومحاسبة جميع المتورطين بدءاً من المهرب الصغير إلى المسؤول الكبير الذي يغطيه". pic.twitter.com/szFjjdvjU8 — فايز (@fayz_fayz_alf3) May 12, 2020