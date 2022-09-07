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شبان غاضبون أضرموا النار بدراجة مواطن سوري في زحلة

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 7 - سبتمبر - 2022 7:11 مساءً
زحلة

زحلة

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أقدم شبان غاضبون من آل طرّاف على إضرام النيران في دراجة نارية تعود لسوري كان يمرّ في المحلة عند مفرق حسينية الكرك.

ويأتي هذا الإعتداء رداً على مقتل حسن طرّاف الثلاثاء 6 أيلول، طعنًا بالسكين على يد سوريين.

وكان آل طراف قد قطعوا الطريق صباحًا امام سنتر “الحمرا بلازا” في الفرزل – الكرك، احتجاجًا على الفاجعة التي ألمّت بالعائلة.

وكان المواطن ح. ط. (45 عامًا) ونجله قد نُقلا إلى مستشفى الهراوي الحكومي، بعد اصابتهما بطعنات سكين بسبب إشكال مع سوريين في محلة الكرك – زحلة، وسرعان ما فارق الوالد الحياة، ووصفت حالة نجله بالمستقرة.

    المصدر :
  • المركزية

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