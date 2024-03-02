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شبح انهيارات المباني من جديد.. والعين على "برج حمود"!

منذ 14 دقيقة
انهيار أجزاء من مبنى في الطريق الجديدة في بيروت

انهيار أجزاء من مبنى في الطريق الجديدة في بيروت

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أشار رئيس شبكة سلامة المباني المهندس يوسف عزام إلى ان “شبكة سلامة المباني اشارت سابقا الى وجود على ما يزيد عن ٤٠٠ مبنى في نطاق برج حمود تحتاج الى الكشف الفوري وذلك وفق استبيان قامت به الشبكة سابقا من خلال برنامج GIS لتنظيم المدن”.

وقال في بيان: “على البلدية القيام بالمسح الفوري للكشف على هذه الأبنية، علماً ان العدد قد يكون أكثر من ذلك بكثير، ومن الطبيعي ان تتزايد حالات المباني المهددة لاسيما في المناطق العشوائية والذي كنا حذرنا منه سابقا”.

أضاف: “ان التغيير المناخي الذي شهدناه في لبنان مؤخراً عبر غزارة الامطار في وقت زمني قصير أدى الى تدفق مياه الامطار بكميات كبيرة في طبقات water table والذي يفسر علمياً السبب وراء ازدياد حالات المباني المهددة”.

وتابع: “نقوم حاليا بدراسة تأثير تدفق المياه وتأثيرها على الطبقات التي شيدت عليها المدن في جامعة JMU في الولايات المتحدة الأميركية والتي أظهرت ترابطًا وثيقاً بالخلل الانشائي لاسيما في الأبنية القديمة والعشوائيات المنتشرة حول المدن الرئيسية”.

كما لفت عزام إلى أنه “في حال استدامة هذا الواقع المناخي يتوجب على الحكومة اللبنانية لاسيما وزارة الطاقة بالشروع في سياسات مائية تعتمد على الحد من تدفق المياه نحو المدن الساحلية كبناء السدود المدروسة والبحيرات الاصطناعية”.

ويأتي هذا التحذير بعد كارثة انهيار مبنَيين في منطقة الشويفات خلّفتا ضحايا وإصابات.

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