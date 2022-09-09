شبكة تجارة وترويج مخدّرات تنشط في مناطق بيروت وجبل لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البين التالي:‏

في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة شبكات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف ‏المناطق اللبنانية، وبنتيجة المتابعة الاستعلامية التي قامت بها القطعات المختصّة في الشّعبة، تمكّنت من تحديد هوية أفراد شبكة تنشط ‏في تجارة وتوزيع وترويج المخدّرات في العديد من مناطق محافظتي بيروت وجبل لبنان، ومن بينهم‎:‎

‎ ‎م. ي. (من مواليد عام ١٩٨٩، لبناني)‏

‎ ‎أ. م. (من مواليد عام ١٩٨٧، لبناني)‏

‎ ‎د. ق. (من مواليد عام ١٩٨٠، لبناني)‏

‎ ‎بتاريخي 2و3-9-2022 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشّعبة من تنفيذ كمائن ومداهمات نتج عنها توقيف الأول، ‏بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلّة جونية على متن سيارة نوع “كيا سبورتاج”، والثاني في محلّة أدونيس على ‏متن سيارة نوع “كيا” لون فضي، والثالث في محلّة البترون أثناء ترويجه المخدّرات على متن سيارة نوع “فولكس فاكن – غولف” لون ‏أزرق‎.‎

‎ ‎بتفتيشهم والسّيارات، ضُبط بحوزة الأول /36/ مظروفاً بداخلها مادّة الكوكايين زِنتها حوالى /80/غ، كيس نايلون بداخله مادّة ‏الماريجوانا زنِتها حوالى /33،2/غ، هاتفان خلويَّان ومبالغ مالية. وضبط بحوزة الثاني هاتف خلوي ومبلغ مالي، وبحوزة الثالث طبة ‏بلاستيكية بداخلها كمية من حبوب الكبتاغون زنتها حوالي /19،8/غ، كيس نايلون بداخله كمية من حبوب الكبتاغون زنتها حوالي ‏‏/40،3/غ، سيجارة إلكترونية عدد /2/ تحتويان على زيت حشيشة الكيف، هاتف خلوي ومبلغ مالي. وبتفتيش منازلهم، ضُبِط في منزل ‏الثاني مسدس حربي، “دفاتر ورق لف سجائر”، ومبلغ مالي، وفي منزل الثالث كيس نايلون بداخله كميّة من مادّة الماريجوانا وهاتف ‏خلوي ومبلغ مالي‎.‎

‎ ‎بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة انتمائهم لشبكة تجارة وتوزيع وترويج المخدّرات يديرها أحد التّجّار وهو موجود حاليا ‏في جورجيا، وأنهم ينشطون بهذه العمليات في العديد من مناطق بيروت وجبل لبنان‎.‎

اجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأودعوا مع السّيّارات والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص‎.‎