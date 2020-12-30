برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

شبكة دعارة في كسروان في قبضة قوى الأمن

منذ 55 دقيقة
آخر تحديث: 30 - ديسمبر - 2020 3:48 مساءً
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

A A A
طباعة المقال

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، في بلاغ، أن “في تاريخ 23 -12 -2020، أوقفت قوة من مفرزة البحث والتدخل في وحدة الشرطة القضائية، على متن سيارة من نوع مرسيدس لون أسود، المطلوب للقضاء: ح. إ. (مواليد عام 1983، لبناني) ، وفي حقه 5 مذكرات عدلية بجرم إتجار بالأشخاص، دعارة، وتسهيل دعارة.

وعلى أثر توقيفه، تمت مداهمة شقتين في محلة ساحل علما (كسروان) ، أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو: ح. ع. (مواليد عام 1983، سوري)، إضافة إلى توقيف 4 فتيات من الجنسية السورية يعملن في هذا المجال، وهن من مواليد الأعوام: (1991، 1993، 1997).

بالتحقيق معهم من قبل مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب، اعترف (ح.إ.) بما نسب إليه لجهة تسهيل أعمال الدعارة للموقوفات، والتواصل مع أشخاص بغية استقدام فتيات من الجنسية السورية للعمل في مجال الدعارة في لبنان.

واعترف (ح. ع.) بتنظيم مواعيد للفتيات من خلال التواصل مع الزبائن، وتأمين تنقلاتهن الى الفنادق.

وأودع (ح. إ.) و(ح. ع.) القضاء المختص، فيما تركت الفتيات لقاء سندات إقامة، بناء على إشارته”.

    المزيد من أخبار لبنان

    نقابة الممرضات والممرضين
    تحذير من نقابة الممرضات والممرضين
    قيادة الجيش
    الجيش يوقف مهربين
    حسان دياب
    معلومات دياب حول النترات من الـ”FBI” غير رسمية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    تفاصيل صادمة عن أرض يأجوج ومأجوج
    تفاصيل صادمة.. هل يكون هذا المكان حقاً هو أرض يأجوج ومأجوج؟!
    ماهر الاسد
    ماهر الأسد وشى بـ”كبتاغون” حزب الله للسلطات الايطالية
    القرض الحسن
    “القرض الفخ”… بوابة “حزب الله” لجني المليارات