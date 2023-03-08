شبه جمود لـ "الدولار الأسود"!

لا يزال سعر صرف الدولار في السوق السوداء، على حاله تقريبًا، حيث تراوح مساء اليوم الأربعاء بين 79,800 و80,300 ليرة لبنانية. بعدما كان قد تراوح صباحًا بين 79,800 و81,000 ليرة لبنانية.

إلى ذلك، رأى الخبير الاقتصادي محمد الشامي في حديث لـ “صوت بيروت انترناشونال”، أن التعاميم هي أقصى إجراء ممكن أن يتخذه مصرف لبنان، وهذا السيناريو يتكرر كل شهرين أو ثلاثة من أجل لجم سعر صرف الدولار.

لكن الأخطر بحسب الشامي، أن هذا السيناريو الذي يؤدي إلى ارتفاع نوعي في سعر وسقف صيرفة والانخفاض الذي نشهده في السوق السوداء لسعر صرف الدولار يبقى لفترة محدودة ثم ما يلبث بعدها أن يعاود الارتفاع يتبعه تعميم جديد للمركزي وهكذا دواليك حتى أصبحنا نعيش في دوامة.