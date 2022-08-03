شحنة الحبوب "المسروقة".. أوكرانيا تطالب لبنان بإعادة التحقيق

طالبت أوكرانيا المدعي العام اللبناني الأربعاء 3 آب، بإعادة فتح تحقيق حول سفينة تقول كييف إنها تحمل حبوبًا مسروقة ولا تزال راسية في لبنان بانتظار أمر مصادرة.

وكانت أوكرانيا قد أشارت الى أن السفينة التي ترفع العلم السوري في ميناء طرابلس تحمل نحو عشرة آلاف طن من الدقيق (الطحين) والشعير الذي سرقته روسيا بعد الغزو في شباط.

في السياق، ذكر سفير أوكرانيا لدى لبنان “إيهور أوستاش”، في مؤتمر صحفي في مبنى السفارة بالقرب من بيروت، أن طلب إجراء مزيد من التحقيقات يستند إلى أدلة جديدة جمعها قاض أوكراني وسلمها إلى لبنان يوم الاثنين.

ورفع المدعي العام اللبناني “غسان عويدات” أمر الحجز الأول للسفينة لاوديكيا الذي كان قد أصدره في الأسبوع الماضي بعدما تبين له عدم وجود شبهة جنائية. غير أن السفينة ما زالت عاجزة عن الإبحار حتى يوم الخميس على الأقل بسبب أمر آخر أصدره قاض في طرابلس.

وفي وقت سابق، نفت موسكو تهمة سرقة الحبوب. وقالت السفارة الروسية في لبنان إنها ليس لديها معلومات عن الشحنة.

كذلك، نفى مسؤول في الشركة المالكة للشحنة سرقتها، وقال إن السفينة ستبحر إلى سوريا في حالة السماح لها بالمغادرة.

السلطات الأوكرانية تقول إن لاوديكيا سافرت إلى ميناء مغلق أمام حركة الشحن الدولية في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا وإنها نقلت شحنة من هناك قبل أن تبحر إلى لبنان.

وأضاف أوستاش أن سفينة تحمل 26 ألف طن من الذرة ستصل إلى لبنان في غضون أربعة إلى خمسة أيام. وهذه هي أول سفينة تحمل حبوبًا من أوكرانيا وتغادر موانئها على البحر الأسود متجهةً للأسواق الدولية منذ الغزو الروسي.

الى ذلك، أشار السفير إلى أن أوكرانيا لا تزال ملتزمة بدعم لبنان بشحنات الحبوب، في الوقت الذي يتصدى فيه لمشكلة نقص السلع الأساسية بما في ذلك القمح منذ الانهيار المالي قبل ثلاث سنوات.