شحنة عاجلة من المساعدات الطبية تصل الى لبنان اليوم

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أعلنت وزارة الصحة تجهيز شحنة عاجلة من المساعدات الطبية من أجهزة وأدوية ومستلزمات والتي ستصل الى لبنان اليوم، وذلك بناء على التوجيهات السامية من سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد لمواجهة آثار الانفجار الضخم الذي تعرض له مرفأ بيروت عصر أمس.

وأوضحت الوزارة عن تنسيق مشترك مع وزارة الخارجية لتجهيز ونقل الشحنة بالتعاون مع وزارة الدفاع عبر طائرة عسكرية، مشيرة إلى المتابعة المباشرة من وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح للانتهاء من مختلف إجراءات تجهيز الشحنة.