شخصان يدّعيا كذبًا أنّهما تعرّضا للخطف!

إدعى المواطنان -ع. ق. (من مواليد عام ١٩٩٣) و – أ. ط. (من مواليد عام ١٩٩٦) كذبًا، ضدّ مجهولين باستدراجهما -بتاريخ 15-4-2022- إلى بلدة أبلح البقاعية بهدف تركيب لوازم إنارة على الطاقة الشمسية، حيث تمّ اختطافهما واقتيادهما الى بلدة بريتال وسلبهما بقوّة السّلاح أدوات التركيب الكهربائية ولوازم الطاقة الشمسية، ومبلغ 2500 دولار أميركي، وهاتف خلوي وحاسوب محمول (لابتوب) ومن ثمّ تركهما وفرار الفاعلين إلى جهةٍ مجهولة، بحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة.

وتبيّن ذلك بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها دوريات من الشّعبة في أبلح والجوار، إذ إن المدّعيَين لم يتعرضا لعملية خطف وإن ادعائهما كاذب.

وبالتحقيق معهما، ومواجهتهما بالأدلّة التي تتناقض مع ادعائهما، اعترفا أنهما لم يتعرضا لعملية خطف، وأنّ الحقيقة هي أنهما توجّها الى بريتال بملئ إرادتهما لشراء ما يُسمّى بالدولارات المجمّدة من شخص يُدعى أبو حيدر، كانا قد تعرّفا عليه عبر موقع “فايسبوك” حيث تعرّضا لعملية سلب أموالهما من قبل أبو حيدر المذكور.

وأجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

وذكّرت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي المواطنين أنّه لا وجود لما يُسمّى “دولارات مجمّدة”، وأن هذه العمليات عبارة عن عمليات نصب واحتيال، محذّرة من الوقوع ضحية عمليات مماثلة، وطلبت من المواطنين عدم الانجرار خلف هذه الإعلانات، وإغراءاتها الاحتيالية.