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شدياق: "مش كل طير بيتّاكل لحمو"

17 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2021 4:27 مساءً
مي شدياق

مي شدياق

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أكدت الوزيرة السابقة مي شدياق خلال حديث تلفزيوني أن “هناك من أخطأ وهناك أيادٍ حاولت استمالة ثورة 17 تشرين وشعار “كلن يعني كلن” استسهل إلصاق التهم”.

وأضافت ” تبيّن أنّ الرئيس القوي لديه ارتباطات مع “حزب الله” وهمّه إيصال صهره والحق ليس على من أوصله إلى رئاسة الجمهورية والهالة سقطت وقطعت الطريق على الصهر وهل يريدون خراب لبنان أكثر من الآن؟”.

وأشارت شدياق إلى أن “التهويل بدأ قبل يوم من أحداث الطيونة و”القوات” لم تنزل كـ”قوات” على الشارع وصاحب الحق ملك ولم يعتد أيّ من شباب “القوات” على أحد أو يطلق الرصاص باتجاهه”.

وتابعت “يحاولون افتعال تهمة جديدة على طريقة سيدة النجاة لحزب “القوات” لأنّه من الأحزاب القلائل الرافضة لهيمنة “حزب الله””.

وأردفت “ما حصل الخميس كان على قاعدة “ضربني وبكى سبقني واشتكى” وانقلاب على العدالة و”مش كل طير بيتّاكل لحمو” ولن يتمكّنوا من الانقضاض على “القوات”.

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