شربل: لم يعد هناك دولة!

اعتبر الوزير السابق مروان شربل أننا غير قادرين على حكم أنفسنا، فلا يمكننا تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس داخلياً إذ دائماً ما نحتاج إلى تدخل خارجي.

وأكّد شربل عبر “صوت كلّ لبنان”، أنّ الأجهزة الأمنية غير قادرة على التدخل إذا حصل فلتان أمني.

وأشار شربل إلى أن اللبناني فقد الثقة بالمسؤولين وبالمصارف، قائلاً، “لم يعد هناك دولة لبنانية”، محذّراً من تكرار سيناريو دخول قوات الرّدع العربية.

وقال شربل، “وضعوا الشعب اللبناني أمام خياريْن إمّا أن تموت جوعاً وإمّا أن تذهب إلى إقامة علاقات مع إسرائيل”.

وعن إمكانيّة ترشّحه للانتخابات الرئاسية، أكّد شربل جاهزيته إذا اختاره المجلس النيابي، داعياً إلى انتخاب رئيس سيادي ويكون على وفاق مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، رافضاً المحاصصة القائمة وقال إن أي محاصصة يجب أن تكون لمصلحة البلد وليس الأطراف السياسية.