شربل مارون: ميقاتي يملك "أجندا" خارجية كي لا يشكل حكومة جديدة

أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب شربل مارون في حديث خاص لصوت بيروت انترناشونال وضمن برنامج “مع ديانا” ان ما يهمني من التشريع كنائب هو موضوع النزوح السوري ومكافحة الفساد، وتكتل لبنان القوي يعمل على عدة قوانين. واعتبر ان ادارة الازمات في لبنان ليست على قدر المستوى.

وفي سياق الحديث، قال مارون ان التيار الوطني الحر عندما جدد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامه لم يكن هناك ازمة اقتصادية، ولم نكن نعرف اننا سنصل الى ازمة، مضيفا ان الرئيس عون رجل دستوري ورجل مؤسسات وعندما تنتهي ولايته القانونية سينتخب رئيس جديد للجمهورية، مؤكدا ان كل شخص ماروني له الحق بالترشح. ولفت مارون الى انه لن تمضي المهلة الدستورية من دون رئيس للجمهورية، مشددا على انه يجب ان ينتخب رئيس جديد بالوقت المحدد.

وقال ان الرئيس نجيب ميقاتي يملك “أجندا” خارجية كي لا يشكل حكومة جديدة.

وفي ملف كهرباء لبنان، أشار مارون الى ان دين الكهرباء هو 11% من الدين العام، قائلا ان ميقاتي لم يوافق على خطة الوزير وليد فياض التي كانت ستجلب الكهرباء للبنان.

وأشار الى اننا قدمنا الابراء المستحيل للنيابة العامة، وليقوم القضاء بعمله. ورأى انه على الجميع ان يدعم القاضية غادة عون لانها تجرأت وقدمت أوراق وملفات فساد.

وتابع ان هناك منظومة تعطيل بوجهنا، ومنها منظومة المصارف، ونحن ذهبنا وادعينا على من اوصلنا الى هذا الوضع الاقتصادي السيء.