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شربل نحاس يهاجم “حزب الله”: وزراؤهم نعاج وإنقاذهم مسؤوليتنا

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هاجم الوزير الأسبق شربل نحاس “حزب الله” قائلاً إن وزراءهم في الحكومة نعاج، بينما وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر، والوزير علي حسن خليل، يقاتلون داخل الحكومة. وقال ان وزير الحزب محمد فنيش، كان قد راعى النظام النيوليبرالي في خصخصة الكهرباء.
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وانتشر فيديو لنحاس على نطاق واسع في مواقع التواصل، وهاجمه مناصرو الحزب، قائلين انه يكنّ مشاعر “حقد وكراهية للمقاومة وسيدها وأهلها”.
وظهر نحاس بين جموع من الشبان وكان يتحدث بالميكروفون، وقال ان عناصر الحزب جاؤوا من بيئة في الجنوب كانت عائلاتهم ترحّب بالاسرائيليين، وانه ليس صحيحاً أن غالبية اللبنانيين تكنّ العداء لإسرائيل كما قال نصر الله. وقال إن الحزب شارك في مؤتمر الطائف وكان في الوقت نفسه يتحسب لاحتمال ألا يتم توقيع سلام في لبنان في لعبة شيطانية حاكها حافظ الأسد.

وقال ان الحزب لا يخيف اللبنانيين، فهو أنجز ما لم تنجزه كل منظومة الجيوش العربية لجهة مقاومة إسرائيل، وإذا ذكرونا بثيابهم إنهم شيعة، فهذه مشكلة علينا نحن حلها وننقذهم مما هم فيه.

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