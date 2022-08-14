شرطة بلدية طرابلس تزيل العربات والبسطات من ساحة التل

أنذرت شرطة بلدية طرابلس عددا من عربات الخضار والبسطات التي يشغلها عمال سوريون وأجانب في ساحة التل ومحيطها، مطالبة بازالتها، تحت طائلة مصادرتها وتسطير محاضر ضبط بحق أصحابها.

وانخفضت أعداد البسطات في اليومين الماضيين، بعدما كانت ساحة التل تكتظ بعشرات العربات المتنقلة والثابتة على الأرصفة.

ووضعت قيادة الشرطة هذا الإجراء في إطار مشروع يهدف إلى “الحفاظ على شكل مدينة طرابلس السياحي والإنمائي، وأن هذه الظاهرة تؤثر بطريقة غير مباشرة على إصحاب المصالح وعلى اليد العاملة اللبنانية في المدينة”.

وتوجهت قيادة الشرطة إلى أبناء طرابلس، ودعتهم إلى “الوقوف إلى جانب عناصرها ودعمهم لإعادة الوجه الحقيقي لمدينة طرابلس على أن تستمر هذه الحملة، حتى ازالة المخالفات”.

وأفادت ان “هذه الحملة مستمرة وستشمل الشوارع والأسواق الرئيسية والفرعية في المدينة وصولا الى المناطق الشعبية والاحياء الفقيرة، حفاظا على أرزاق أصحاب المحال التجارية واليد العاملة اللبنانية في المدينة”.