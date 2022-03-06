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شرف ابو شرف لصوت الناس: نزول الاطباء الى الارض وارد.. وسنضغط لدفع الامور بالاتجاه الصحيح

منذ 34 دقيقة
نقيب الاطباء شرف ابو شرف

نقيب الاطباء شرف ابو شرف

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كشف نقيب الاطباء شرف ابو شرف ان النقابة مع نقابات المهن الحرّة تدرس احتمال التصعيد، قائلا: “سنجتمع في هذا الاسبوع للاتفاق على الخطوة الاولى في مسار التصعيد”.

وتابع في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “باعتقادي اننا سنصل كأطباء الى التصعيد ولكن ما حصل في السابق من ظروف متعلقة بكورونا وانفجار المرفأ وغيره منعنا في السابق من ذلك”.

وقال: “هناك 3000 طبيب رحل من البلاد.. مسؤولية من هذه؟ الطبيب لم يعد يتمكن من تأمين الحد الادنى من اساليب العيش الكريم”.

وتابع: ” راسلنا المصارف ولم نلق اي جواب.. الاطباء موطنون لرواتبهم في المصارف وصناديقنا في المصارف وراتب التقاعد ايضا “.

واشار الى ان “هناك خطة وهي جيّدة جدّا كانت اقرتها حكومة حيان دياب ولكن تمّ نسفها”.

واستغرب انه وبعد سنوات على الازمة “لا مسؤول عن الازمة بعد”، سائلا: “في كلّ عذا الانهيار وكلّ هذا الفساد ما من مسؤول؟”.
واعتبر ابو شرف ان “الهروب من القضاء تهمة بحدّ ذاتها! “.

وكشف: “سنتواصل مع سفراء الدول الكبرى ليساعدونا على تطبيق الحلول.. يحاولون وضع المشكلة عندنا كمودعين فيما المشكلة بين مصرف لبنان والمصارف والدولة “.
ولفت الى ان نزول الاطباء الى الارض وارد، قائلا: وسنضغط لدفع الامور بالاتجاه الصحيح”.

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