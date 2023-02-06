شرف الدين أبرق إلى وزراء سوريّين: الكارثة حلّت علينا جميعًا

أبرق وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين إلى وزراء: الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون، الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، والزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا.

شرف الدين قال: “أكتب لكم هذه السطور لأعربَ فيها عن ألمي الشديد وحزني بعد الكارثة التي حلّت علينا جميعًا من جرّاء الزلزال الأخير، وأؤكد تضامني مع سورية الحبيبة بقيادتها وشعبها الطيب ومعكم شخصياً، متمنياً أن يعينكم الله على مصابكم الجلل، ويتغمد جميع الضحايا بواسع رحمته والشفاء العاجل للجرحى والمصابين”.

وختم: “حمى الله لبنان وسوريا من كلّ شرٍّ وأذى، وسنبقى في الظروف كافة ومهما اشتدّت شعبٌ واحدٌ في دولتين”.