شرف الدين عرض ملف عودة النازحين مع السفير الروسي

استقبل وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين في مكتبه، السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف يرافقه نائب السفير مكسيم رومانوف، وعرضا للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.

وأطلع شرف الدين السفير روداكوف على ملف عودة النازحين السوريين، وزيارته الرسمية الأخيرة إلى الدولة السورية، والتي التقى خلالها وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون ووزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف، مشيراً إلى الإستعداد الكبير من قبل السلطات السورية والمسؤولين وتجاوبهم الكامل من أجل تحقيق عودة آمنة وكريمة ولائقة للنازحين إلى بلدهم.

وأثنى شرف الدين على تكليف المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم بملف عودة النازحين والتنسيق مع السلطات السورية المختصّة، مؤكداً الثقة الكبيرة بشخصه والتنسيق التام والمستمر معه لحلّ هذه المشكلة الوطنية والإنسانية.

من جهة ثانية، التقى شرف الدين وفداً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتقدّمه رئيسة البعثة في لبنان سيمون كاسابيانكا اشليمان، ونائبة رئيس البعثة بسمة طباجة، ومنسقة قسم الحماية لويز لو مارية، حيث جرى عرض خلال اللقاء لأبرز المشاريع والنشاطات التي تقوم بها اللجنة في لبنان، ولملف عودة النازحين السوريين وآخر التطورات الحاصلة فيه.