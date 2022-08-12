شرف الدين: متفائل بعودة النازحين

أكد ​وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال،​ ​عصام شرف الدين، أنه “​يوجد مسودة عمل، سنقوم بها لمناقشة ملف عودة ​النازحين السوريين​، وانا متفائل، فهناك تواصل بيني وبين الجهات المعنية في ​سوريا​، وسنتوصل إلى اتفاق قريباً”.

واشار في حديث تلفزيوني، إلى أن “رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، ادى كل الدعم وكل الايجابية، ومن اول يوم في عهده كان ملف عودة النازحين من أهم الملفات لديه، وأيضاً رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ دعمني بالتوفيق، وكنت أتمنى أن اجتمع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ لسماع توجهاته وايضاً تمنى لي التوفيق”.