الجمعة 14 محرم 1444 ﻫ - 12 أغسطس 2022 |
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شرف الدين: متفائل بعودة النازحين

منذ 50 ثانية

وزير المهجرين عصام شرف الدين

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أكد ​وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال،​ ​عصام شرف الدين، أنه “​يوجد مسودة عمل، سنقوم بها لمناقشة ملف عودة ​النازحين السوريين​، وانا متفائل، فهناك تواصل بيني وبين الجهات المعنية في ​سوريا​، وسنتوصل إلى اتفاق قريباً”.

واشار في حديث تلفزيوني، إلى أن “رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، ادى كل الدعم وكل الايجابية، ومن اول يوم في عهده كان ملف عودة النازحين من أهم الملفات لديه، وأيضاً رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ دعمني بالتوفيق، وكنت أتمنى أن اجتمع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ لسماع توجهاته وايضاً تمنى لي التوفيق”.

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