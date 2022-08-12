شرف الدين: متفائل بعودة النازحين

أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال، عصام شرف الدين، أنه “يوجد مسودة عمل، سنقوم بها لمناقشة ملف عودة النازحين السوريين، وانا متفائل، فهناك تواصل بيني وبين الجهات المعنية في سوريا، وسنتوصل إلى اتفاق قريباً”.
واشار في حديث تلفزيوني، إلى أن “رئيس الجمهورية ميشال عون، ادى كل الدعم وكل الايجابية، ومن اول يوم في عهده كان ملف عودة النازحين من أهم الملفات لديه، وأيضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري دعمني بالتوفيق، وكنت أتمنى أن اجتمع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لسماع توجهاته وايضاً تمنى لي التوفيق”.