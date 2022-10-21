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شرف الدين: 6000 نازح سوري سيعودون من لبنان إلى بلدهم

منذ 37 دقيقة
عصام شرف الدين

عصام شرف الدين

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أشار وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، ‏الى أن “رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي طرح تبديل بعض الوزراء ‏في الحكومة، وبالتالي كل كتلة لديها الحق بطرح اسماء الوزراء الجدد”.‏

ولفت شرف الدين، في حديثٍ تلفزيوني الى أنه “لا يمكن لميقاتي أن ‏يتفرّد بالسلطة ولا أن يتسلّم صلاحيات رئيس الجمهورية ميشال عون، ‏وأنا منسحب من هذه الحكومة منذ شهر، فقد تم افشال 4 مشاريع كنت قد ‏قدمتها”.‏

وأعلن أن “يوم الأربعاء المقبل ستتوجّه ثلاثة قوافل من لبنان الى سوريا، ‏وعدد النازحين العائدين سيكون 6000 شخص وسيوزّع على دفعتين”.‏

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