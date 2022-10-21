شرف الدين: 6000 نازح سوري سيعودون من لبنان إلى بلدهم

أشار وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، الى أن “رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي طرح تبديل بعض الوزراء في الحكومة، وبالتالي كل كتلة لديها الحق بطرح اسماء الوزراء الجدد”.
ولفت شرف الدين، في حديثٍ تلفزيوني الى أنه “لا يمكن لميقاتي أن يتفرّد بالسلطة ولا أن يتسلّم صلاحيات رئيس الجمهورية ميشال عون، وأنا منسحب من هذه الحكومة منذ شهر، فقد تم افشال 4 مشاريع كنت قد قدمتها”.
وأعلن أن “يوم الأربعاء المقبل ستتوجّه ثلاثة قوافل من لبنان الى سوريا، وعدد النازحين العائدين سيكون 6000 شخص وسيوزّع على دفعتين”.