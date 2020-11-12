شركات التأمين: للتقيد بقرار “الداخلية” خلال فترة الإقفال

دعت شركات التامين الى التقيد بقرار وزارة الداخلية المتعلق بفترة الإقفال العام. حذّرت شركات التأمين من الحوادث التي قد تحصل خلال فترة الإقفال العام.

وطلبت: “التقيد بتعليمات وزارة الداخلية وعدم التجول بالسيارة من الساعة الخامسة مساء” حتى الخامسة صباحاً ونهار الأحد، موضحة انه في حال حصول حادث لن تغطيها ويستثنى الشخص المسموح له اعتباراً من 14-11-2020 الى 30-11-2020، واذا تم اقرار المفرد والمجوز يرجى التقيد بالقرار.

ولمواجهة انتشار فيروس كورونا نشرت وزارة الداخلية تفاصيل قرار الاقفال.

واعلنت منع التجول من الساعة الخامسة مساء حتى الخامسة من صباح اليوم التالي. وذلك اعتبارا من يوم السبت 14-11-2020 لغاية يوم الاثنين 30-11-2020.

كما نشرت تفاصيل قرار “المفرد والمجوز” واتت كالتالي:

_الاثنين، الاربعاء، الجمعة للوحات المفردة

_الثلاثاء، الخميس، السبت للوحات المزدوجة.

أما الاحد فيمنع سير كافة انواع السيارات.

كما نشرت تفاصيل تعليمات الانتقال بالسيارات ومواعيد فتح القطاعات الاقتصادية والتجارية اضافة الى الاستثناءات.