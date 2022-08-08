الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شركة الفا تعلن عن عودة الخدمة الى انفه وشكا ومناطق في الكورة

منذ ساعة واحدة
أبراج الاتصالات في لبنان

أبراج الاتصالات في لبنان

A A A
طباعة المقال

أعلنت شركة “ألفا” في بيان، أن “خدمات الإتصال والإنترنت في شكا وأنفه ومناطق في الكورة عادت الى طبيعتها، بعدما توقفت جزئيا بفعل السرقة المتكررة للمحروقات من محطة النورية وأعمال التخريب التي تتعرض لها.

واشارت الى انها “عملت على إعادة مد المحطة بالمحروقات وإصلاح الأعطال اللاحقة بها، وإتّخذت الإجراءات الإحترازية اللازمة لمنع تكرار السرقات في المحطة وأعمال التخريب التي تلحق بها، في موازاة اتخاذها الإجراءات القانونية لملاحقة السارقين”.

وناشدت “البلديات المساعدة في حفظ أمن محطات الإرسال من السرقة والتخريب، لما في هذا من مصلحة للمشتركين الواقعين ضمن نطاق هذه البلديات”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب ابراهيم كنعان
    كنعان: رئيس الجمهورية لن يوقع على مرسوم رفع الدولار الجمركي عن الـ1500
    لحظة انهيار الجزء الشمالي من إهراءات القمح في مرفأ بيروت
    ما جديد الاجتماعات حول ازالة الركام ومخلفات انفجار المرفأ ؟
    تدابير سير
    تدابير سير بمناسبة عاشوراء في الضاحية الجنوبية غداً

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط
    وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
    موكب مولوي يتعرض لحادث سير... إليكم التفاصيل
    وزارة الطاقة
    أول تعليق لوزارة الطاقة حول فرض رسوم على ألواح الطاقة الشمسية