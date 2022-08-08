شركة الفا تعلن عن عودة الخدمة الى انفه وشكا ومناطق في الكورة

أعلنت شركة “ألفا” في بيان، أن “خدمات الإتصال والإنترنت في شكا وأنفه ومناطق في الكورة عادت الى طبيعتها، بعدما توقفت جزئيا بفعل السرقة المتكررة للمحروقات من محطة النورية وأعمال التخريب التي تتعرض لها.

واشارت الى انها “عملت على إعادة مد المحطة بالمحروقات وإصلاح الأعطال اللاحقة بها، وإتّخذت الإجراءات الإحترازية اللازمة لمنع تكرار السرقات في المحطة وأعمال التخريب التي تلحق بها، في موازاة اتخاذها الإجراءات القانونية لملاحقة السارقين”.

وناشدت “البلديات المساعدة في حفظ أمن محطات الإرسال من السرقة والتخريب، لما في هذا من مصلحة للمشتركين الواقعين ضمن نطاق هذه البلديات”.