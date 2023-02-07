شركة "تاتش" تفتتح مركز خدمة الزبائن الذكي الأول من نوعه

برعاية وزير الاتصالات جوني القرم، افتتحت شركة تاتش المركز الذكي الأول من نوعه في العالم لخدمة الزبائن لا سيما لجهة تواجده في عالم metaverse الافتراضي.

القرم لفت في المناسبة إلى أنّه على الرغم من الأوضاعِ العامة الصّعبة التّي نواجهها إلّا أننا لم نتوقّف، كاشفًا عن عدد من الإنجازات التي تحققيت في الوزارة خلال هذه الفترة، وأبرزها ارتفاع معدل توافر الشبكة من أقل من 80% إلى 99% على كامل الأراضي اللبنانية، كما حقق لبنان تحسنًا نوعيًا في سرعة الإنترنت عبر الخليوي.

كما أضاف القرم “أنه صحيح أننا نعيشُ أسوأ أزمات لبنان الإقتصادية، إلا أن الإصرار على التطور والتقدم، وإنفاذًا للرؤية المستقبلية التي نؤمن بها وبضرورة تحقيقِها، ها هي تُجني ثمارَها اليوم من خلال الإصرار على توسيع عمل قطاع الاتصالات على كافة الصعد والاتجاهات تلبيةً لاحتياجات المستهلك والسوق اللبناني”.

بدوره، أكّد رئيس مجلس إدارة مدير عام شركة تاتش سالم عيتاني، “أنّ إصرارَنا على إتمام وافتتاح هذا المركز ما هُوَ الا تحدياً لكل من يُحاول لجمَ طُموحات اللبنانيين الرائدة، والتزامًا وحِرصًا على الاستفادة مِن كافةِ الأموال التي دُفِعت في مرحلةٍ سابقة قبلَ الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الوطن، وليسَ مِن خلال استثماراتٍ جديدة في ظل الوضع الراهِن الصع. أما التأخر في إنهاء الاعمال لإطلاق المركز مَرَدُّهُ إلى الظروف والأحداث التي توالت، وآخرُها إنفجار مرفأ بيروت وما خلَّفَه ُمن أضرارٍ مادية لا تزال واضحة حتى الآن في المركز، وذلك بانتظار تعويض شركة التأمين”.

وأشار “أنه على ضوء هذه المعطيات كنا أمام خيارين: إما إبقاء الحال على ما هُوَ عليه وعدم إنهاءِ الأعمال في المركز من أجلِ تفعيلهِ والبدءِ بتشغيلِهِ، وبالتالي يؤدّي ذلكَ الى خسارةِ الأموال المدفوعة سابقاً، ومع مرورِ الزمن تُصبِحُ مُعظم التجهيزات والمعدّات منتهية الصلاحية؛ أو إتمامِ الاعمال من دون أي كلفة تُذكر ونُضيف عليها نقلةً نوعية مُبتكرة مجانية مع شركائنا في العمل، لتشغيلِ المركز والبدءِ باستقبال زبائنِنا. وحرصاً منا على المال العام وتفادياً لأي خسارة مادية أو معنوية، كان خيارنا هو الثاني: أي المُضِي بإنهاءِ الأعمالِ الضرورية بتوجيهاتٍ معالي الوزير القيّمة وبدعمِ المساهمين والشركاء حَولنا مشكورين لإنجاح هذا الإنجاز الوطني وبجهود جميع الموظفين الصادقة”.