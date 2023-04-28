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شركة دليفري غرفة عمليات أمنية للنازحين؟

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 28 - أبريل - 2023 7:40 مساءً
عناصر من قوى الأمن

عناصر من قوى الأمن

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي وعبر تطبيق الـ”واتساب” تتناقل رسائل قصيرة تحذّر من أحداث قد تحصل خلال الـ 24 ساعة المقبلة والإبقاء على الجهوزية التامة، كون إحدى شركات الـ “delivery” هي غرفة عمليات أمنية للنازحين السوريين.

وأكدت هذه المديرية العامة أن هذه الأخبار هي محض شائعات ولا صحة لها على الإطلاق.

لذلك، حذّرت المواطنين من الانجرار خلف هذه الشائعات، طالبة منهم الابتعاد عن خطابات الكراهية والعنصرية التي تؤدي إلى تعميم الفوضى بين الناس. وشدّدت على ضرورة توخّي الدقّة قبل نقل أي خبر والتأكّد من صحّته.

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