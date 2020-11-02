شركة (IM Capital) تُطلق مبادرة “من قلبي دعم لبيروت”

أعلنت شركة Insure & Match Capital (IM Capital) وهي صندوق استثماري تم إنشاؤه في إطار مبادرة الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA-II) المموّلة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، عن إطلاقها مبادرة “من قلبي دعم لبيروت”، وهي مبادرة إغاثية طارئة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك العائلات المتضررة من انفجار بيروت.

من خلال هذه المبادرة، ستوجه IM Capital تمويلاً يصل الى ما يقارب الملياري ليرة لبنانية لشركاتها عبر أربعة قطاعات: التعليم والإسكان والأمن الغذائي والمائي ومنصات الأعمال. بدورها، ستقوم هذه الشركات بتقديم منتجاتها وخدماتها لعملائها ومستفيديها المتضررين. هذه المبادرة هي جزء من المساعدات الإنمائية البالغة قيمتها 1.3 مليار دولار والتي تقدّمها الحكومة الأميركية للشعب اللبناني منذ العام 2006.

أكدت السيدة إيلين ديفيت، مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان، على أهمية المبادرة وتأثيرها على الشركات والمجتمعات المتضررة. “نواصل وقوفنا إلى جانب الشعب اللبناني عبر هذه المبادرة الجديدة، التي تهدف إلى إنشاء سلسلة من الامدادات الاجتماعية من خلال مساعدة أكثر من 8000 عائلةمتضررة، استدامة وخلق أكثر من 200 وظيفة، وتقديم الدعم لأكثر من 300 شركة صغيرة ومتوسطة.”

“انّ هذه المبادرة توفّر الدعم الفوري لقطاع ريادة الأعمال، وتتيح له مقاومة الأزمات المتتالية التي يعاني منها اللبنانيون بشكل افضل”، قال مارون شماس، مدير MENA-II في لبنان.”سيكون لهذه المساعدة تأثير إيجابي على الشركات الصغيرة والمتوسطة كما وعلى أصحابها وعملائها.”

“هذه الوسيلة لتوجيه الأموال سيكون لها تأثير مضاعف هائل من شأنه خلق فرص عمل واستدامةالوظائف، ما يتيح لنا ابقاء المواهب المتميزة داخل لبنان، والحد من الهجرة. يمكن اعتماد مثل هذا النموذج من التمويل من قبل الجهات المانحة ومنظمات الإغاثة الأخرى من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنشيط الاقتصاد اللبناني”، قال نقولا روحانا، مدير عام IM Capital.”