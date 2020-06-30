شركة OMT: لا نقوم بأي عملية صرافة في السوق السوداء

صدر عن شركة “أو.أم.تي” البيان الآتي: “عطفا على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي

أولا – حول الكتاب الموجه من شركة أو.أم.تي. لحاكم مصرف لبنان، يهمنا أن نبين ما يلي:

1- تم إرسال الكتاب المذكور بتاريخ 12/8/2016.

2- يهدف الكتاب المرسل سنة 2016 إلى الحد من الدولرة في الأسواق اللبنانية والمساهمة في تثبيت سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

ثانيا – حول عمليات صرف العملات:

1- بموجب التعميم الوسيط رقم 551 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 16 نيسان 2020، على كل المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية أن تسدد قيمة التحاويل النقدية الإلكترونية الواردة من الخارج بالليرة اللبنانية، وفقا لسعر الصرف المحدد من الوحدة الخاصة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان.

2- تأخذ شركة أو.أم.تي. قيمة مبلغ الحوالات الواردة من الخارج نقدا وبالكامل إلى مصرف لبنان لصرفها على أساس السعر المحدد يوميا من مديرية العمليات النقدية كما سددت الحوالة للمواطنين.

وبناء على ما ذكر، تؤكد شركة أو.أم.تي. أنها لا تقوم بأي عملية صرافة في السوق السوداء”.